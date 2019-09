Mosambik wurde in diesem Jahr von dem verheerenden Zyklon "Idai" sowie einem weiteren tropischen Wirbelsturm verwüstet. Auch schreitet in diesem und vielen anderen afrikanischen Ländern die Umweltzerstörung schnell voran, etwa durch Entwaldung:



Seit den 1970ern wurden der Weltbank zufolge in Mosambik acht Millionen Hektar – eine Fläche so groß wie Portugal – abgeholzt. Das liegt demnach primär an der landwirtschaftlichen Brandrodung und dem Export von Holz, vor allem nach China.



Papst Franziskus wird am Freitag nach Madagaskar reisen. Das Land zählt wie Mosambik zu den ärmsten Ländern der Welt. Laut Weltbank erlebt die viertgrößte Insel der Welt im Durchschnitt drei Zyklone pro Jahr. Auch das östlich von Madagaskar im Indischen Ozean gelegene Urlaubsparadies Mauritius, das der Papst am Montag besuchen wird, wird von Wirbelstürmen und steigendem Meeresspiegel bedroht.