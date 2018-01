Papst Franziskus will mit seinem Besuch in Kolumbien den Friedensprozess unterstützen. Ohne Unterlass wirbt er seit seiner Ankunft für Versöhnung. Grundlegende Voraussetzung ist für ihn, dass die Ungerechtigkeit im Land beseitigt wird und sich die Kolumbianer ihrer Geschichte ehrlich stellen. Auffallend ist, dass es dem Papst um eine umfassende Versöhnung geht. Er hat dabei auch die Indigenen im Blick und die Versöhnung mit der Umwelt. Immer wieder erwähnt er die Frauen, die unter den Konflikten, aber auch einer patriarchalen und chauvinistischen Gesellschaft litten. "Ein erster Schritt" lautet das Motto der Papstreise. Ob sie ein erster Schritt in Richtung Versöhnung wird, ist offen. Der Friedensprozess genauso wie der Erfolg des Friedensprozesses. In Kolumbien erlebt man in diesen Tagen allerdings viele Menschen, die den Prozess ernsthaft zu einem Erfolg führen möchten.