Franziskus machte deutlich, dass nicht um des "lieben Friedens willen" die Verbrechen der Vergangenheit unter den Tisch gekehrt werden dürften. Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehörten beim Prozess der Versöhnung zusammen. Die Täter müssten zu ihren Verbrechen stehen, sie bereuen und zur Wiedergutmachung bereit sein. Dann hätten sie eine zweite Chance verdient, auch wenn es schwer falle, so der Papst zu den Opfern. Offen sprach er an, was aus seiner Sicht die Ursachen für die Gewalt sind, allem voran die soziale Ungleichheit, Korruption und die Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen. Alle müssten in den Prozess der Versöhnung und des Neuaufbaus des Landes einbezogen werden, mahnte er wiederholt. "In der Verschiedenheit liegt der Reichtum", erklärte er beim Treffen mit Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft zu Beginn der Reise.