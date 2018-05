Papst Franziskus mahnt zum Kampf gegen Antisemitismus. Archivbild Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat an die Pflicht eines jeden Staates erinnert, gegen Antisemitismus zu kämpfen. "Es geht nicht nur darum, die Gründe für Gewalt zu analysieren und die perverse Logik, die dahintersteht, zurückzuweisen, sondern auch darum, schnell und aktiv dagegenzuhalten", sagte er bei einer Konferenz gegen Judenfeindlichkeit im Vatikan.



"Der Feind, gegen den wir kämpfen, ist nicht nur der Hass in all seinen Formen, sondern - noch stärker an der Wurzel liegend - die Gleichgültigkeit."