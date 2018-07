Im Nahen Osten wurzeln unsere Seelen. Papst Franziskus

In den vergangenen Jahren sei die Region zunehmend von Krieg, Gewalt, Zerstörung, Besatzung, Fundamentalismus und Vertreibung geplagt, so Franziskus in einer kurzen Ansprache zu Beginn der Feier. Gleichzeitig warnte er vor einem Verschwinden der Christen aus dem Nahen Osten. Ohne sie wäre es "aber nicht mehr der Nahe Osten". Der Papst erinnerte die Christen an ihren Ursprung in der Region. Deren reiche theologische, geistliche und künstlerische Tradition müsse bewahrt werden; "im Nahen Ostern wurzeln unsere Seelen", so Franziskus.