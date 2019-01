Der 34. Weltjugendtag wird in Panama-Stadt gefeiert.

Quelle: Arnulfo Franco/AP/dpa

In Panama ist der 34. Weltjugendtag der katholischen Kirche eröffnet worden. Erzbischof Jose Domingo Ulloa Mendieta gab bei einer Heiligen Messe vor Zehntausenden Gläubigen in Panama-Stadt den Startschuss für die sechstägige Veranstaltung mit rund 150.000 Pilgern aus aller Welt. Papst Franziskus soll heute nach Panama reisen.



Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt. An wechselnden Orten kommen katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern.