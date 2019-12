Auch in Deutschland will die katholische Kirche im kommenden Jahr die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle intensivieren. Ausgehend von der umfangreichen Studie zum Missbrauch in der Kirche müssten als nächstes "plausible Summen" an Entschädigungsleistungen gefunden werden, sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, am Dienstag im Münchner Presseclub. Die bisherige Praxis reiche nicht aus, die Opfer bräuchten eine "bessere Anerkennung des Leids". Deshalb müsse die Kirche ein stärkeres Zeichen setzen. Erst wenn die Entschädigungssummen "einigermaßen plausibilisiert" seien, könne man über die Finanzierung reden, fügte Marx hinzu. Nötig ist dem Kardinal zufolge auch eine Modifizierung des Kirchenrechts.