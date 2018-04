Franziskus will, dass sich die katholische Kirche mehr um die Jugend kümmert. Auf weltkirchlicher Ebene hat er einen Beratungsprozess angestoßen. Allerdings wird sich in der Kirche nur dann etwas ändern, wenn auch die Verantwortlichen auf den unteren Ebenen ernsthaft mit der jungen Generation ins Gespräch kommen. Der Papst scheint keine Angst davor zu haben, dass die Jugend, wenn sie in seinem Sinne unangepasst ist, auch kritische Fragen stellt und alte Traditionen auf den Prüfstand stellen will. Das dürfte vor allem bei den konservativen Kräften in der katholischen Kirche für Unruhe sorgen. Für die katholische Kirche steht allerdings viel auf dem Spiel. Wenn sie den Dialog mit den Jugendlichen nicht ernst nimmt und sie nicht für Veränderungen bereit ist, wird sie den Anschluss an die junge Generation vielleicht endgültig verlieren. Den Abschluss des katholischen Jahrs der Jugend bildet übrigens der Weltjugendtag in Panama im Januar 2019.