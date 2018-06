Die Bischöfe mahnte er, die Laien stärker einzubeziehen. Vor allem bei der Glaubensweitergabe seien sie als Katecheten wesentlich. "Diese sind wahre Missionare und Gebetsvorsteher, vor allem in den am weitesten abgelegenen Gebieten." Daran ändert auch nichts, dass die Kirche gerade in Asien in vielen Ländern eine große Zahl von Priesterberufungen hat. Die Weihe von 16 Einheimischen zu Priestern durch den Papst am Morgen zeigt das. Doch ohne eine Stärkung der Position der Laien, so das Credo von Franziskus, wird die Kirche nicht zukunftsfähig sein.



Die Reise des Papstes nach Myanmar und Bangladesch diente in erster Linie dazu, die kleinen katholischen Herden in den beiden Ländern zu bestärken. Diese dürften das auch so empfunden haben, ohne befürchten zu müssen, nach der Abreise ihres Oberhaupts Prügel für zu offenherzige Worte zu bekommen. Er ermutigte die Katholiken, sich selbstbewusst am Aufbau einer gerechten und demokratischen Gesellschaft zu beteiligen. Franziskus machte deutlich, dass die katholische Kirche den Weg des Dialogs mit allen Religionen und gesellschaftlichen Playern sucht und fördern will. Mit seiner Vergebungsbitte gegenüber den Rohinygas zeigte er einmal mehr, dass er stets für Überraschungen gut ist und gut abzuwägen weiß, wo eher diplomatische Zurückhaltung angebracht und wann der richtige Moment für ein klares Zeichen der Solidarität ist.