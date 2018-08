Genau solche Vorstellungen gibt es durchaus in konservativ-katholischen Kreisen. Während der amtliche Katechismus immerhin zugesteht, Schwule und Lesben hätten "diese Veranlagung nicht selbst gewählt" (homosexuelle Handlungen gelten nichtsdestoweniger als "in sich nicht in Ordnung"), sehen manche Konservative in Homosexualität den Inbegriff von Unmoral - und in ihrer gesellschaftlichen Duldung die erwiesene Unvereinbarkeit von rechtem Glauben und Moderne. Die homosexuelle Neigung vieler Kleriker gilt ihnen als eine Ursache für sexuellen Missbrauch, der Missbrauch als Auswuchs einer fehlgeleiteten liberalen Kirche.



Deshalb sind sie alarmiert, wenn der Papst einen wertschätzenden Ton gegenüber Homosexuellen anschlägt - umso mehr, wenn er auch noch Klerikalismus und Machtmissbrauch als eigentliche Wurzel des Übels nennt, wie vergangene Woche in einem Brief an alle Gläubigen. Zusätzliche Unruhe bringt die Ankündigung von Franziskus, auch die Hierarchen in der katholischen Kirche für Vertuschen oder eigene sexuelle Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen.