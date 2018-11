Gesellschaft | Gottesdienste - Vatikan-Blog: Papstgeflüster

Papst Franziskus geht auch bei seinem politisch heiklen Besuch in Myanmar einen eigenen Weg. Bislang gibt er der Forderung der Menschenrechtsaktivisten nicht nach, das Problem der Rohingya beim Namen zu nennen. Zugleich lässt er sich aber auch von den Militärs nicht einschüchtern. Gleich vier Generäle, darunter der Oberbefehlshaber der Armee, hatten Franziskus am Montag wenige Stunden nach der Landung in Rangun einen "Höflichkeitsbesuch" abgestattet und erklärt, dass es in Myanmar weder religiöse noch ethnische Diskriminierung gebe. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt am Dienstagnachmittag zusammen mit der De-Facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hatte er dennoch eine klare Botschaft an Myanmar.