Franziskus möchte zugleich deutlich machen, dass sich das Christentum des 21. Jahrhunderts stark von dem unterscheidet, das zu Kolonialzeiten in Asien aufgetreten ist. Die Kirche will nicht durch Abwerben von anderen Religionen wachsen, sondern durch die Überzeugungskraft der eigenen Botschaft, betont er unermüdlich. Dabei hilft, dass die katholische Kirche in Asien immer mehr ein einheimisches Gesicht bekommt. Sichtbarer Ausdruck dafür ist die Weihe von 16 Bengalen zu Priestern beim Papstgottesdienst am Freitag in Dhaka.