Zum Auftakt seiner Reise besuchte Franziskus in Chile demonstrativ das Grab eines Bischofs, der im Volksmund als Armenbischof verehrt wird. In Peru rief er am Sonntag zum Abschluss die Bischöfe auf, "Straßenbischöfe" zu sein, die nicht an den Schreibtischen sitzen, sondern an der Seite der Menschen stehen. Das ist seine Vision von Kirche. Für eine Bilanz der 22. Auslandsreise von Papst Franziskus ist es zu früh. Eine echte Kurskorrektur in der katholischen Kirche Lateinamerikas braucht Zeit. Franziskus dürfte bewusst sein, dass er selbst wohl die Früchte nicht mehr ernten wird, sollten seine Samen der Veränderung auf fruchtbaren Boden fallen.