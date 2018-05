Nur Einheit und Einigkeit der katholischen Kirche gehört zu ihrem Markenkern. Deshalb ist der schwelende Streit zwischen dem Papst und Teilen der Kurie so bedrohlich. Denn er beschädigt möglicherweise das Wichtigste, was Katholiken an ihre Kirche bindet: den Glauben und das Vertrauen in eine Institution, die in mehr als 2.000 Jahren schon viel Streit über den richtigen Weg überdauert hat.