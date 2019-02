Es dürfte mehrere Gründe geben, warum das Thema gerade jetzt auch im Vatikan offen angesprochen wird. Zum einen wurde in den vergangenen Monaten der Druck an vielen Stellen in der Weltkirche immer größer. Es kommt langsam zu einer Art "#MeToo-Bewegung" unter Ordensfrauen. In Indien steht ein Bischof im Verdacht, eine Ordensfrau vergewaltigt zu haben. In der vatikanischen Glaubenskongregation trat in der vergangenen Woche ein ranghoher Mitarbeiter zurück, weil ihm eine ehemalige Ordensfrau vorwirft, sie im Beichtstuhl massiv bedrängt zu haben. Beide Verfahren sind noch offen. Mehrere Vereinigungen von Frauenorden haben ihre Mitglieder aufgefordert, Fehlverhalten und Missbrauch zu melden.