Franziskus ist nicht das erste Kirchenoberhaupt, das sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Schon sein Vorgänger Benedikt XVI. hatte sich immer wieder zum Thema geäußert. Nachdem in dessen Amtszeit die ersten Solarzellen im Vatikan installiert, die erste Stromtankstelle in Betrieb genommen und die Mülltrennung eingeführt worden war, sprachen einige schon vom "grünen Papst". Benedikt XVI. mahnte einen Lebensstil an, der von einer Solidarität zwischen den Generationen geprägt ist. In seiner Rede im Deutschen Bundestag erklärte er, Umweltschutz sei letztendlich Lebensschutz im umfassenden Sinne.



Während Benedikt XVI. das Thema stark aus einer theologischen Perspektive anpackte, sieht Franziskus die konkreten Folgen für die vom Klimawandel und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen betroffenen Menschen, seien es die indigenen Völker im Amazonasgebiet, die Arbeiter in Minen und Bergwerken oder die Opfer von Naturkatastrophen. Mit seiner Reise nach Südostafrika will er den Blick der Weltöffentlichkeit auf die Probleme der Menschen dort lenken.