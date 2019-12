In der Mitternachtsmette hatte das katholische Kirchenoberhaupt die Gläubigen zuvor aufgefordert, sich trotz Missständen in der Kirche nicht der bedingungslosen Liebe Gottes zu verweigern, der jeden Menschen liebe, "auch den schlimmsten". Trotz allem, "was in der Kirche nicht funktioniert", sollten sie sich nicht davon abbringen lassen, sich selbst zu verändern, in dem sie ihr eigenes Leben in ein Geschenk an andere verwandelten.