Gottes Botschaften seien immer für Überraschungen gut, sagte der Papst zuvor während der Ostermesse auf dem Petersplatz in seiner kurzen, frei gehaltenen Predigt. Das gelte besonders für die Osterbotschaft: Christus sei auferstanden. Dies habe Menschen in Eile versetzt, um anderen sofort davon zu berichten. Die Frage sei, was das für Christen heute bedeute: "Was mache ich, was machst du heute, am Ostersonntag 2018?", fragte Franziskus.