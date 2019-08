Ich bin besorgt, weil wir Reden hören, die an jene von Hitler 1934 erinnern. 'Wir zuerst, wir..., wir...'. Das sind beängstigende Gedanken. Papst Franziskus

Am Donnerstag hatte der italienische Innenminister Matteo Salvini, dessen Parole - frei nach Donald Trump - "Die Italiener zuerst" lautet, mit seiner Forderung nach Neuwahlen eine politische Krise in Italien ausgelöst. Der Papst erwähnte weder Salvini noch einen anderen Politiker namentlich. Er warnte jedoch, der Souveränismus sei "eine Haltung der Isolation" und ende "immer schlecht: Er führt zum Krieg". "Ein Land muss souverän sein, aber es darf sich nicht abschotten", sagte Franziskus in dem Interview, das am Freitag veröffentlicht wurde.



Die Beziehungen "zu anderen Ländern, zur europäischen Gemeinschaft müssen geschützt und vorangetrieben werden", sagte der 82-Jährige. Sie sei "mit den Jahren durch einige Führungsprobleme und interne Meinungsverschiedenheiten geschwächt worden. Aber sie muss gerettet werden".