Papst Franziskus zeigte sich erschrocken über die Tat. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat nach dem antisemitischen Attentat auf eine Synagoge in der US-Stadt Pittsburgh dazu aufgerufen, Hass in der Gesellschaft einzudämmen.



"In Wirklichkeit sind wir alle durch diesen unmenschlichen Akt der Gewalt verletzt. Der Herr möge uns helfen, diese Brandherde des Hasses zu löschen, die sich in unserer Gesellschaft entwickeln", sagte der Pontifex in Rom. Ein "Sinn der Menschlichkeit", "Respekt für das Leben" und "moralische Werte" müssten wiedergefunden werden.