Seit mehr als zwei Jahren ist die Situation in Chile und Argentinien angespannt. Insgesamt gingen mehr als zwei Dutzend kirchliche Einrichtungen in Flammen auf. Dahinter, so vermuten es chilenische Medien, stecken vor allem radikale Mapuche. Bekennerschreiben von autonomen Gruppen, die an den Tatorten gefunden werden, deuten daraufhin. Bislang achteten die Attentäter stets darauf, dass Menschen bei den Brandanschlägen nicht zu Schaden kamen. Meist kamen die Brandstifter nachts, zündeten die Brandbeschleuniger an und verschwanden - nicht ohne einen handgeschriebenen Bekennerbrief zu hinterlassen.