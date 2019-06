Der katholische Marien-Wallfahrtsort Sumuleu Ciuc liegt in einem Teil Siebenbürgens, in dem die ethnischen Ungarn dominieren. Bei der Messe war auch der ungarische Staatspräsident Janos Ader anwesend. Franziskus hatte seinen dreitägigen Besuch in Rumänien am Freitag begonnen. Nach der Visite von Papst Johannes Paul II. 1999 ist es der zweite Papstbesuch in dem orthodox geprägten Land.