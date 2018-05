Nach dem Beben in Papua-Neuguinea beginnt die Suche nach Opfern. Quelle: Oliver Berg/dpa

Ein heftiges Erdbeben hat den Pazifikstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,5 an und rechnete mit erheblichen Schäden. Die tatsächlichen Auswirkungen waren am Montag aber zunächst noch nicht bekannt.



Das Beben ereignete sich demnach im Zentrum der Hauptinsel Neuguinea in einer Tiefe von 35 Kilometern. "Opfer und Schäden in größerem Ausmaß sind wahrscheinlich, und die Katastrophe könnte großflächige Auswirkungen haben", schrieb die USGS.