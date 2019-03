Die Sambaschule Mangueira hat den ersten Platz belegt.

Quelle: Leo Correa/AP/dpa

Eine Schau der sechs besten Sambaschulen 2019 hat in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro das Ende des Karnevals eingeläutet. Als erste Schule zog Mocidade am Samstagabend in die Paradenstraße Sambodromo ein. Die Siegerschule Mangueira sollte am Sonntagmorgen das Schlusslicht setzen.



In den Paraden und bei den Straßenkonzerten gab es auch dieses Jahr kritische Untertöne. Mangueira etwa erzählte mit Seitenhieben auf Kirche und Konquistadoren die Kolonialgeschichte Brasiliens.