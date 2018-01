Darunter seien auch 14 Berater, Spender und Kabinettsmitglieder von US-Präsident Donald Trump. Demnach hält etwa US-Handelsminister Wilbur Ross über verschiedene Fonds auf den Cayman-Inseln 31 Prozent an der Reederei Navigator, die den russischen Energiekonzern Sibur zu ihren größten Kunden zählt. Sibur wird von Vertrauensleuten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, darunter der mit US-Sanktionen belegte Geschäftsmann Gennadi Timschenko, und seinem Schwiegersohn Kirill Schamalow kontrolliert. Diese Verbindung sei dem US-Senat offenbar nicht bekannt gewesen, als er Ross Anfang 2017 für das Ministeramt bestätigt habe, schreibt die "SZ". Ross warf den Medien am Montag vor, die Geschichte aufzubauschen. Sie hätten "viel mehr daraus gemacht" als die Sache wert sei, sagte Ross der BBC am Rande einer Konferenz in London.