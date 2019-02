Kriminalgericht Moabit (Symbolbild).

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Union und SPD wollen den Kompromiss zu Arzt-Informationen über Abtreibungen wohl noch in dieser Woche im Bundestag beschließen. In der Unionsfraktion gab es nur eine Gegenstimme. Bei der SPD gab es eine große Mehrheit. Dies erfuhr die dpa von Teilnehmern. Die abschließende Beratung soll voraussichtlich an diesem Donnerstag stattfinden.



Nach der Vereinbarung zur Reform des Paragrafen 219a sollen Schwangere sich künftig leichter über die Möglichkeiten einer Abtreibung informieren können.