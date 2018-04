Deutsches Paralympics-Team in Pyeongchang Quelle: dpa

Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) hat bei den 12. Winter-Paralympics in Pyeongchang mit 19 Medaillen Platz fünf in der Medaillenwertung belegt. Die USA war mit insgesamt 36 Medaillen (13-15-8) die mit Abstand erfolgreichste Nation nach 80 Wettbewerben. Vor Deutschland waren noch die Neutralen Paralympischen Athleten aus Russland (24/8-10-6), Kanada (28/8-4-16) und Frankreich (20/7-8-5) platziert.



In Sotschi vor vier Jahren hatten die deutschen Behindertensportler 15 Medaillen (9-5-1) geholt, davon allerdings neun Goldmedaillen.