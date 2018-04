Anna-Lena Forster Quelle: reuters

Anna-Lena Forster hat dem Deutschen Behindertensportverband bei den Paralympics in Pyeongchang einen tollen Abschluss beschert. Forster triumphierte mit 5,37 Sekunden Vorsprung auf MomokaMuraoka (Japan) in der sitzenden Klasse im Slalom und holte sich die zweite Goldmedaille.



Zudem sicherte sich Andrea Rothfuss in der stehenden Klasse bei schwierigen Bedingungen zum fünften Mal in Südkorea Edelmetall. Nach viermal Silber gewann sie im Slalom Bronze. Zur überragenden Siegerin Marie Bochet (Frankreich), viermalige Gewinnerin in Pyeongchang, fehlten Rothfuss 4,62 Sekunden.