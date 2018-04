Clara Klug holt Bronze Quelle: dpa

Clara Klug führt das deutsche Team bei der Schlussfeier der Paralympics ins Olympiastadion in Pyeongchang. Der Deutsche Behindertensportverband benannte die 23 Jahre alte sehbehinderte Biathletin am Samstag zur Fahnenträgerin für die Schlussfeier am Sonntag um 12.00 Uhr. Begleitet wird Klug von ihrem Guide Martin Härtl.



Die Münchnerin Klug hatte bei ihrer Paralympics-Premiere Bronze über zehn und 12,5 Kilometer gewonnen. Bei der Eröffnungsfeier hatte die 46-jährige Langläuferin und Biathletin Andrea Eskau die deutsche Fahne getragen.