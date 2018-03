Andrea Eskau hat bei den Paralympics in Pyeongchang im Langlauf-Sprint über 1,1 km Silber geholt. Die 46-Jährige vom USC Magdeburg musste sich im Finale nur der Amerikanerin Oksana Masters geschlagen geben. Anja Wicker (Stuttgart) war zuvor schon gescheitert.



Für Eskau war es nach Gold im Biathlon über 10 km und Silber im Langlauf über 12,5 km bereits die dritte Medaille in Pyeongchang, insgesamt die zwölfte bei Paralympics in ihrer langen und erfolgreichen Karriere.