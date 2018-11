"Eine rothaarige Frau steigt nachts in den Pool - und wird am nächsten Morgen tot darin aufgefunden, mit kahl rasiertem Schädel und tiefen Schnittwunden in den Achseln und im Schambereich", verrät ZDFneo. Später gebe es weitere Opfer. "Wir erzählen die Geschichte eines Kriminalfalls, der sich am Niederrhein nahe der holländischen Grenze zuträgt", berichtet Regisseur Philipp Kadelbach.



Die ermordete Frau ging früher auf ein katholisches Internat und war dort Mittelpunkt einer Clique. Die Ermittlerin Nadja führe "durch die Geschichte eines Serienmords und enthüllt dabei Stück für Stück die Hintergründe der Hauptverdächtigen und deren emotionalen Verletzungen", sagt der Regisseur.