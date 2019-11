Rafael Nadal bei einer Pressekonferenzin Paris.

Quelle: ap

Rafael Nadal ist wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinale beim Masters-Series-Turnier in Paris angetreten. Damit erreichte der Kanadier Denis Shapovalov kampflos das Endspiel. Dort trifft der Achtelfinal-Bezwinger von Alexander Zverev am Sonntag auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte sich zuvor mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durchgesetzt.



Nadal hatte sich die Verletzung nach eigenen Angaben bei einem Aufschlag beim Aufwärmen zugezogen. Ob seine Teilnahme an den ATP-Finals in London gefährdet ist, war offen.