So aber hätten die Attentäter sich Zeit gelassen "und einen nach dem anderen abgeknallt. Peng. Komm her. Peng. Komm her. Peng". Frankreich sei unter den Ländern mit den strengsten Waffengesetzen der Welt, betonte Trump. "Niemand hat Waffen in Paris, niemand." Ähnliche Vermutungen hatte Trump bereits 2015 angestellt.



Bei der koordinierten Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten IS-Extremisten 130 Menschen getötet. In der Konzerthalle "Bataclan" richteten sie ein Massaker an, in Bars und Restaurants feuerten sie auf zahlreiche Menschen, am Stade de France sprengten sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland Selbstmordattentäter in die Luft.