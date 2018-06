Das Präsidialamt kündigte ein bilaterales Treffen von Präsident Emmanuel Macron mit Merkel am Rande des G7-Gipfels Ende der Woche in Kanada an. Dabei solle es um die gemeinsame Ausarbeitung der Reformpläne gehen. In den "kommenden Wochen" seien noch weitere Beratungen nötig, hieß es in der Erklärung. "Das ist der einzig mögliche Weg für eine Stärkung der Eurozone und der Europäischen Union", erklärte der Elysée-Palast.



Macron wirbt seit Monaten intensiv für seine Reformvorschläge und setzt dabei auf eine Zusammenarbeit mit Deutschland. Wegen der langwierigen Regierungsbildung in Berlin bekam er jedoch lange keine klare Rückmeldung der Bundesregierung. Die französische Zeitung "Le Parisien" nahm darauf mit einem Augenzwinkern Bezug und titelte auf seiner Internetseite: "Reform der Eurozone: Merkel antwortet Macron - acht Monate später".