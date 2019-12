Anstatt sich aufzulösen, teilte sich der Chor mit Mitgliedern im Alter zwischen sechs und 30 Jahren auf. Verschiedene Sektionen geben nun Konzerte in Kirchen, etwa in Saint Eustache und Saint Sulpice in Paris, und über die Stadtgrenzen hinaus. Auch am Heiligen Abend treten die Sängerinnen und Sänger bei verschiedenen weihnachtlichen Anlässen auf, unter anderen auch in Saint-Germain l'Auxerrois.