Marie-Hélène hat Wände. Sie gehört eigentlich in das andere Paris. Das von "Amélie", dem Film, der so viele verzaubert hatte mit seinen lieblichen Details. Marie-Hélène hat ein Schokoladengeschäft. Seit sieben Jahren pendelt sie zwischen den beiden Lebenswelten und verbringt Zeit mit den Obdachlosen. "Ich wollte meinen Ängsten begegnen", erklärt sie. Als sie ihren Laden aufmachte, kämpfte sie mit Existenzangst. "Ich hatte Angst, mein Haus zu verlieren, kein Geld mehr zu haben, selbst auf der Straße zu landen", erinnert sie sich. Marie-Hélène hätte in ihrer freien Zeit auch in ein Spa gehen können, um zur Ruhe zu kommen. Doch sie wählte die Obdachlosen, die genau dort waren, wo sie nur in ihren Albträumen war. Sie bekamen Gesichter.