Zu Beginn der Weltausstellung am 15. Mai funktionieren die Aufzüge immer noch nicht. Was der Begeisterung des Publikums keinen Abbruch tut. Der Turm ist sofort ein Hit. Über 30.000 Besucher klettern in der ersten Woche bis zur Spitze. Ab dem 26. Mai kann man auch die Aufzüge benutzen. Bei Schließung der Ausstellung kann der damals noch rote Turm über zwei Millionen Besucher verbuchen.