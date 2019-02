Dominik Paris

Quelle: Christian Hartmann / reuters

Dominik Paris hat bei der Ski-WM in Are den Super-G gewonnen. Der Südtiroler hatte am Ende neun Hundertstel Vorsprung auf die zeitgleichen Johan Clarey aus Frankreich und Vincent Kriechmayr aus Österreich.



Josef Ferstl belegte mit 39 Hundertsteln Rückstand auf Paris Rang sechs. Dominik Schwaiger rangierte zwischenzeitlich auf dem 15.Platz.