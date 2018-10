Die Stadt Paris will verstärkt Fassaden und Mauern in der Metropole zum Anbau von Hopfen nutzen, den lokale Bierbrauer dann verarbeiten können. An 21 Stellen in Paris solle in der kommenden Saison Hopfen angepflanzt werden, kündigte die Stadtverwaltung am Freitag an.



Dazu gehören die Wände von Sportzentren, Wohnhäusern, ein Bürgermeisteramt und eine Kaserne. Die Ernte steht im September kommenden Jahres an. Mit dem Hopfenanbau solle unter anderem auf die Nachfrage örtlicher kleiner Brauer eingegangen werden, die damit lokale Biere mit einer kurzen Produktionskette erzeugen können.