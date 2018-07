Schon am Morgen staute sich die Hitze in der Stadt, die Anspannung entlud sich am Sonntagmittag in einem nicht enden wollenden Hupkonzert. Voller Vorfreude auf das Spiel, aber auch vor Nervosität, der schöne Traum könnte platzen. Denn der WM-Titel bedeutet für die Franzosen viel mehr als Fußballweltmeister zu sein. Er gibt ihnen die Leichtigkeit und Freude wieder, die ihnen seit den Anschlägen vor drei Jahren etwas abhandengekommen ist. Es ist eine Rückkehr zu einem fröhlicheren, leichteren Selbst, das sich wieder etwas zutraut.