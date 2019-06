Rund 15.000 E-Scooter zum Leihen per Smartphone-App gibt es in der französischen Hauptstadt bereits, bis zum Jahresende könnten es 40.000 werden. Beliebt sind die Flitzer vor allem bei Touristen und jungen Leuten. "Das ist so einfach, das ist die Freiheit", schwärmt etwa Josra Hadsch Dschabid, der die Roller täglich nutzt. "Schnell, unkompliziert und witzig", stimmt nahe des Eiffelturms auch ein Touristenpaar aus Großbritannien in den Chor der E-Scooter-Fans ein. Währenddessen surren dutzende Roller mit Paris-Besuchern oder Hauptstadt-Bewohnern am Seineufer entlang.