Steuersenkungen, wie sie die "Gelbwesten" fordern, hat Regierungschef Philippe vorerst ausgeschlossen. "Wenn die Steuern sinken, müssen auch die Ausgaben sinken", betonte Philippe. Zudem verwies er auf die Anpassung des Mindestlohns an die Inflationsrate zum 19. Dezember. Die Protestbewegung will dagegen eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns erreichen. Der Lastwagenfahrer Eric Drouet, der die Proteste am 17. November mit ins Leben gerufen hatte, kritisierte Präsident Macron scharf für sein Schweigen: "Wer ist er, uns so mit Verachtung zu strafen?", schrieb er auf Facebook. Für den kommenden Samstag werden in der Hauptstadt und an anderen Orten neue Demonstrationen erwartet.