E-Tretroller in Paris (Archiv).

Quelle: Christian Böhmer/dpa

In Frankreich dürfen E-Tretroller nicht mehr schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Für Kinder unter zwölf Jahren sind die motorisierten Roller tabu. Das Fahren auf Gehwegen ist verboten. Auf einem E-Roller darf nur noch ein Fahrer unterwegs sein. Bei Verstößen werden Bußgelder fällig. Das sieht eine Änderung der Straßenverkehrsordnung vor.



Die Roller waren wegen Unfällen und Beschwerden von Fußgängern in die Kritik geraten. Allein in Paris sind etwa 20.000 "Trottinettes" unterwegs.