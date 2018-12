Paris erwartet wieder Gewalt - wie am vergangenen Wochenende.

Quelle: dpa

Es ist die Kampfansage an einen Staatschef, der sich seit zehn Tagen in Schweigen hüllt. Bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte - dem Besuch einer bei Protesten abgefackelten Präfektur - wurde Macron ausgebuht. Seine Beliebtheitswerte sind im freien Fall, in einer neuen Umfrage kommt er nur noch auf 18 Prozent. "Der Typ glaubt, er sei Gott", schimpft ein Aktivist, der in Le Mans südwestlich von Paris ein Treibstofflager blockiert. "Er verdient es, dass man ihm den Kopf abschneidet", sagt der Familienvater.



"Das Land ist am Rand eines Aufstands und eines Bürgerkriegs", warnte eine Delegation der "Gelbwesten". Sie wollte Macron nicht persönlich empfangen, aber der Präsident will sich Anfang der kommenden Woche öffentlich äußern.