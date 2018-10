"Autofahren in Paris ist die Hölle. Seit sechs Monaten habe ich einen E-Roller. Das hat mein Leben verändert", sagt Grégoire. Das Auto des 43 Jahre alten Vater von drei Kindern kommt nur noch am Wochenende und in den Ferien aus der Garage. Für die täglichen Wege ist die fünfköpfige Familie auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und die Neuanschaffung, einen E-Roller, umgestiegen. Ein Trend in der französischen Hauptstadt.