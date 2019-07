Greta Thunberg in Frankreich.

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat mit einem Auftritt in der Pariser Nationalversammlung in Frankreich für Aufregung gesorgt. Die 16-Jährige Schwedin warnte in ihrer Rede davor, angesichts von Erderhitzung und Klimakrise untätig zu bleiben.



"Wir sind nur Kinder, Sie müssen nicht auf uns hören. Aber Sie müssen auf die Wissenschaftler hören. Und das ist alles, worum wir bitten", sagte Thunberg an Kritiker gerichtet.