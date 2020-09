Massenproteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Archivbild

Quelle: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa

Im erbitterten Streit um die Rentenreform in Frankreich sind zwei Misstrauensanträge gegen die Mitte-Regierung gescheitert. Das hat zur Folge, dass der Gesetzesentwurf in erster Lesung von der Nationalversammlung angenommen wurde.



"Der Text wird in den Senat kommen", resümierte Premierminister Edouard Philippe. Der Senat ist das Oberhaus des Parlaments. Ziel sei es, das Gesetz bis zum Sommer zu verabschieden. Die Reform hatte zu Massenprotesten und wochenlangen Streiks im Land geführt.