Überhaupt seien die Regelsätze in der Grundsicherung viel zu niedrig, erklärt Stilling. Derzeit liegt der Regelsatz für Erwachsene bei 424 Euro monatlich. Laut Stilling kalkuliere die Bundesregierung dabei am Limit: Den Kauf von Buntstiften oder Weihnachtsbäumen halte sie beispielsweise für entbehrlich.



Damit arme Familien an Weihnachten zumindest einen Weihnachtsbaum aufstellen könnten - einen kleinen, nicht so große wie im Kanzleramt -, brauche es eine Neubestimmung des soziokulturellen Existenzminimums und zwar durch eine unabhängige Kommission.