Deswegen fordert der Verband ein deutliches Umsteuern in der Sozialpolitik und schlägt ein Programm vor für höhere Sozialleistungen und die öffentliche Infrastruktur. Geschätzte Kosten: Pro Jahr 50 Milliarden Euro plus 15 Milliarden Euro an Steuerausfällen. Dies entspreche aber nur rund 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, so Rosenstock - bei der derzeitigen Wirtschaftslage "kein unüberwindbares Hindernis". In den Nullerjahren seien die Sozialleistungen überdies um zwei Prozent gesunken. Das müsse man nur wieder rückgängig machen. Zudem fordert der Verband die Wiedereinführung der Vermögenssteuer.