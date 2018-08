Schülerin hält im Unterricht ein Handy in den Händen. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Das französische Parlament hat ein erweitertes Handyverbot in Schulen beschlossen. Das Gesetz verbiete grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. Das berichtete der Radiosender Franceinfo.



Der Schritt war ein Wahlkampfversprechen von Präsident Macron gewesen. Schon jetzt dürfen französische Schüler ihre Handys während des Unterrichts nicht benutzen. Schulen können in ihrer Hausordnung auch ein weitergehendes Verbot festlegen.